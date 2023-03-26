На Купянско-Лиманском направлении у врага больше техники и меньше потерь

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сравнил ситуацию на фронте в направлении Харьковской и Луганской областей с тем, что происходит под Бахмутом.

«Они (армия РФ — Ред.) несколько недель пытаются быть активными. Но от Бахмута там отличается тем, что в Бахмуте была большая амплитуда атак. За счет того, что «вагнеровцы» их фактически непрерывно пытались вести. А на этом направлении это регулярные войска, в основном, усиленные мобилизованными во время так называемой частичной мобилизации. Это воздушно-десантные войска, мотострелковые войска, подразделения так называемого армейского корпуса «народной милиции «ЛНР». Они здесь ведут, скажем так, больше похоже на классические боевые действия, потому и потери несколько меньше. За эти сутки 64 оккупанта были уничтожены, 100 ранены. Если на Бахмутском направлении более 100 постоянно – 116 за эти сутки были убиты, 131 ранены», — провел сравнительный анализ Череватый в эфире нацмарафона.

При этом он отметил, что Купянско-Лиманское направление в последние недели является «лидером» по количеству наносимых врагом артиллерийских ударов.

«370 за эти сутки они нанесли ударов ствольной и реактивной артиллерией. Произошло там 10 боевых столкновений. Враг потерял там танк, боевую машину пехоты, боевую машину десанта, зенитный ракетный комплекс и главное, что они там теряют время от времени, — довольно неплохие радиоэлектронные станции борьбы. В этот раз 92 ОМБр на этом направлении уничтожила дорогостоящий их комплекс РЭБ «Житель», — сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ.

Также, по данным Череватого, в этом районе российские войска стали использовать больше бронетехники, в том числе — современной.

«Были случаи, когда даже новейшие танки Т-80, Т-90 в сутки могли уничтожить 4-5-6 этих танков. И базовых Т-72 тоже», — проинформировал о «результативности» применения техники врагом Череватый.