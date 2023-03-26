На Куп’янсько-Лиманському напрямку у ворога більше техніки та менше втрат

Прессекретар Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий порівняв ситуацію на фронті в напрямку Харківської та Луганської областей із тим, що відбувається під Бахмутом.

“Вони (армія РФ – ред.) декілька тижнів там намагаються бути активними. Але від Бахмуту там відрізняється тим, що в Бахмуті була більша амплітуда атак. За рахунок того, що “вагнерівці” їх фактично безперервно намагалися вести. А на цьому напрямку це регулярні війська, в основному, посилені мобілізованими під час так званої часткової мобілізації. Це повітряно-десантні війська, це мотострілецькі війська, підрозділи так званого армійського корпусу “народної міліції “ЛНР”. Вони тут ведуть, скажімо так, більше схоже на класичні бойові дії, тому й втрати дещо менше. За цю добу 64 окупанти було знищено, 100 поранено. Якщо на Бахмутському напрямку понад 100 постійно – 116 за цю добу було вбито, 131 поранено”, – провів порівняльний аналіз Череватий в етері нацмарафону.

При цьому він зазначив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок останніми тижнями є “лідером” за кількістю артилерійських ударів, що завдаються ворогом.

“370 за цю добу вони завдали ударів ствольною та реактивною артилерією. Відбулося там 10 бойових зіткнень. Ворог втратив там танк, бойову машину піхоти, бойову машину десанту, зенітний ракетний комплекс і головне, що вони там втрачають час від часу, – доволі непогані станції радіоелектронної боротьби. Цього разу 92 ОМБр на цьому напрямку знищила дорогоцінний та вартісний їхній комплекс РЕБ “Житель”, – повідомив прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ.

Також, за даними Череватого, у цьому районі російські війська стали використовувати більше бронетехніки, зокрема сучасної.

“Були випадки, коли навіть новітні танки Т-80, Т-90, за добу могли знищити 4-5-6 цих танків. І базових Т-72 теж”, – поінформував про “результативність” застосування техніки ворогом Череватий.