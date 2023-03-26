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Армія РФ вдарила по Куп’янську: є руйнування – інформація ДСНС (фото)

Події 12:28   26.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ вдарила по Куп’янську: є руйнування – інформація ДСНС (фото)

Вранці 26 березня російські окупанти вкотре обстріляли прифронтовий Куп’янськ. Снаряди вдарили по приватному та багатоквартирному будинкам, поінформували в ГУ ДСНС України в Харківської області.

26 березня о 10:17 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку. На щастя постраждалих не виявлено“, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківської області.

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Наслідки обстрілу Куп'янська 26 березня 2023

Наслідки обстрілу Куп'янська 26 березня 2023 2

Наслідки обстрілу Куп'янська 26 березня 2023 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 12:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 березня російські окупанти вкотре обстріляли прифронтовий Куп’янськ. Снаряди вдарили по приватному та багатоквартирному будинкам, поінформували в ГУ ДСНС України в Харківської області".