Армія РФ вдарила по Куп’янську: є руйнування – інформація ДСНС (фото)
Вранці 26 березня російські окупанти вкотре обстріляли прифронтовий Куп’янськ. Снаряди вдарили по приватному та багатоквартирному будинкам, поінформували в ГУ ДСНС України в Харківської області.
“26 березня о 10:17 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку. На щастя постраждалих не виявлено“, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 12:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 березня російські окупанти вкотре обстріляли прифронтовий Куп’янськ. Снаряди вдарили по приватному та багатоквартирному будинкам, поінформували в ГУ ДСНС України в Харківської області".