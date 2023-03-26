Зруйновано будинки, одна людина загинула – Синєгубов про добу на Харківщині

Минулої доби в Харківській області загинув чоловік – він підірвався на міні. Російськими обстрілами пошкоджено та знищено приватні будинки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під вогнем окупантів перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села. Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще два будинки пошкоджено. Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки“, – перерахував Синєгубов.

Він також нагадав про трагічну подію у Шестаковому Чугуївського району. Там 70-річний чоловік за кермом авто наїхав на протипіхотну міну. Від одержаних травм він помер на місці.