Разрушены жилые дома, один человек погиб — Синегубов о сутках на Харьковщине

За минувшие сутки в Харьковской области погиб мужчина — он подорвался на мине. Российскими обстрелами повреждены и уничтожены частные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под огнем оккупантов находились Купянск, Волчанск, Стрелечья и другие города и села. В результате танковых обстрелов с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные постройки, еще два дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома», — перечислил Синегубов.

Он также напомнил о трагическом событии в Шестаково Чугуевского района. Там 70-летний мужчина за рулем авто наехал на противопехотную мину. От полученных травм он скончался на месте.