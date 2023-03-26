Разрушены жилые дома, один человек погиб — Синегубов о сутках на Харьковщине
За минувшие сутки в Харьковской области погиб мужчина — он подорвался на мине. Российскими обстрелами повреждены и уничтожены частные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под огнем оккупантов находились Купянск, Волчанск, Стрелечья и другие города и села. В результате танковых обстрелов с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные постройки, еще два дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома», — перечислил Синегубов.
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Он также напомнил о трагическом событии в Шестаково Чугуевского района. Там 70-летний мужчина за рулем авто наехал на противопехотную мину. От полученных травм он скончался на месте.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области погиб мужчина — он подорвался на мине. Российскими обстрелами повреждены и уничтожены частные дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".