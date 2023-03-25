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В Харьковской области автомобиль подорвался на мине: водитель погиб

Общество 11:30   25.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области автомобиль подорвался на мине: водитель погиб Фото: Харьковская областная прокуратура

25 марта в селе Шестаково Чугуевского района автомобиль, за рулем которого был 70-летний водитель, наехал на противотанковую мину и подорвался.

По данным Харьковской областной прокуратуры, водитель погиб на месте.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКК).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 марта в селе Шестаково Чугуевского района автомобиль, за рулем которого был 70-летний водитель, наехал на противотанковую мину и подорвался.".