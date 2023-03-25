В Харьковской области автомобиль подорвался на мине: водитель погиб

25 марта в селе Шестаково Чугуевского района автомобиль, за рулем которого был 70-летний водитель, наехал на противотанковую мину и подорвался.

По данным Харьковской областной прокуратуры, водитель погиб на месте.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКК).