Подорвался на взрывном устройстве — Синегубов о пострадавшем на Изюмщине
25 марта в селе Щуровка Изюмского района Харьковской области 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
ЧП произошло возле реки, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.
«Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 153 единицы взрывоопасных предметов», — сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 09:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 марта в селе Щуровка Изюмского района Харьковской области 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.".