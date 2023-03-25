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Подорвался на взрывном устройстве — Синегубов о пострадавшем на Изюмщине

Общество 09:16   25.03.2023
Виктория Яковенко
Подорвался на взрывном устройстве — Синегубов о пострадавшем на Изюмщине

25 марта в селе Щуровка Изюмского района Харьковской области 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

ЧП произошло возле реки, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

«Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 153 единицы взрывоопасных предметов», — сообщил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 09:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 марта в селе Щуровка Изюмского района Харьковской области 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.".