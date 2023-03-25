Подорвался на взрывном устройстве — Синегубов о пострадавшем на Изюмщине

25 марта в селе Щуровка Изюмского района Харьковской области 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

ЧП произошло возле реки, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

«Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 153 единицы взрывоопасных предметов», — сообщил Синегубов.