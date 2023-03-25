Підірвався на вибуховому пристрої – Синєгубов про постраждалого на Ізюмщині

25 березня у селі Щурівка Ізюмського району Харківської області 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

НП сталася біля річки, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалого шпиталізували до лікарні. Він у стані середньої тяжкості.

«Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 153 одиниці вибухонебезпечних предметів», – повідомив Синєгубов.