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Підірвався на вибуховому пристрої – Синєгубов про постраждалого на Ізюмщині

Події 09:16   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Підірвався на вибуховому пристрої – Синєгубов про постраждалого на Ізюмщині

25 березня у селі Щурівка Ізюмського району Харківської області 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

НП сталася біля річки, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалого шпиталізували до лікарні. Він у стані середньої тяжкості.

«Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 153 одиниці вибухонебезпечних предметів», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 09:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 березня у селі Щурівка Ізюмського району Харківської області 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.".