Синєгубов про обстріл: пошкоджено 7 будинків, зруйновано об’єкт інфраструктури
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів окупантів.
«Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча – 4 житлові будинки, у селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об’єкт», – повідомив голова ХОВА.
В Куп’янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. В Ізюмському районі від ударів РФ знищено гараж та приватний автомобіль.
Читайте також: Внаслідок обстрілів РФ на Харківщині горів будинок, гараж та автомобіль
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов про обстріл: пошкоджено 7 будинків, зруйновано об’єкт інфраструктури»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 09:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів окупантів. ".