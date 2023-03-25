Синєгубов про обстріл: пошкоджено 7 будинків, зруйновано об’єкт інфраструктури

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів окупантів.

«Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча – 4 житлові будинки, у селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об’єкт», – повідомив голова ХОВА.

В Куп’янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. В Ізюмському районі від ударів РФ знищено гараж та приватний автомобіль.