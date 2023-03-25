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Синєгубов про обстріл: пошкоджено 7 будинків, зруйновано об’єкт інфраструктури

Суспільство 09:00   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов про обстріл: пошкоджено 7 будинків, зруйновано об’єкт інфраструктури

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів окупантів.

«Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча – 4 житлові будинки, у селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об’єкт», – повідомив голова ХОВА.

В Куп’янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. В Ізюмському районі від ударів РФ знищено гараж та приватний автомобіль.

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Фото: голова ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 09:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів окупантів. ".