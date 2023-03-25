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Внаслідок обстрілів РФ на Харківщині горів будинок, гараж та автомобіль

Події 08:21   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Внаслідок обстрілів РФ на Харківщині горів будинок, гараж та автомобіль Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу окупанти в Харківській області.

Через удари ворожої армії на Харківщині сталися дві пожежі – у Куп’янському та Ізюмському районах, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

У селі Кругляківка, внаслідок обстрілу, горів будинок площею 100 кв.м. В селищі Першотравневе на території приватного домогосподарства горів гараж та автомобіль. Площа пожежі склала 15 кв.м.

Жертв та постраждалих немає, розповіли у ДСНС.

Також рятувальники 7 разів виїжджали до Чугуївського району на перевірку території після ворожих обстрілів.

У селищі Вільча отримали пошкодження 4 приватні будинки. В місті Вовчанськ – постраждали 2 приватні житла.

Жертв немає, додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу окупанти в Харківській області.".