Внаслідок обстрілів РФ на Харківщині горів будинок, гараж та автомобіль

ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу окупанти в Харківській області.

Через удари ворожої армії на Харківщині сталися дві пожежі – у Куп’янському та Ізюмському районах, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

У селі Кругляківка, внаслідок обстрілу, горів будинок площею 100 кв.м. В селищі Першотравневе на території приватного домогосподарства горів гараж та автомобіль. Площа пожежі склала 15 кв.м.

Жертв та постраждалих немає, розповіли у ДСНС.

Також рятувальники 7 разів виїжджали до Чугуївського району на перевірку території після ворожих обстрілів.

У селищі Вільча отримали пошкодження 4 приватні будинки. В місті Вовчанськ – постраждали 2 приватні житла.

Жертв немає, додали рятувальники.