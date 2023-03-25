Внаслідок обстрілів РФ на Харківщині горів будинок, гараж та автомобіль
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу окупанти в Харківській області.
Через удари ворожої армії на Харківщині сталися дві пожежі – у Куп’янському та Ізюмському районах, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
У селі Кругляківка, внаслідок обстрілу, горів будинок площею 100 кв.м. В селищі Першотравневе на території приватного домогосподарства горів гараж та автомобіль. Площа пожежі склала 15 кв.м.
Жертв та постраждалих немає, розповіли у ДСНС.
Також рятувальники 7 разів виїжджали до Чугуївського району на перевірку території після ворожих обстрілів.
У селищі Вільча отримали пошкодження 4 приватні будинки. В місті Вовчанськ – постраждали 2 приватні житла.
Жертв немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 08:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу окупанти в Харківській області.".