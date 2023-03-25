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Ворог обстріляв щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Суспільство 06:51   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Ворог обстріляв щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу під ударами армії РФ опинилися міста та села на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

«Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів  Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка», – перерахували у зведенні Генштабу.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено, повідомили у Генштабі.

Загалом по території України російські окупанти здійснили 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі, загинули мирні люди.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 06:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу під ударами армії РФ опинилися міста та села на Слобожанському та Куп’янському напрямках.".