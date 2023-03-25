Ворог обстріляв щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу під ударами армії РФ опинилися міста та села на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

«Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка», – перерахували у зведенні Генштабу.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено, повідомили у Генштабі.

Загалом по території України російські окупанти здійснили 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі, загинули мирні люди.