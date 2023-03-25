Враг обстрелял не менее 17 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки под ударами армии РФ оказались города и села на Слобожанском и Купянском направлениях.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополи на Харьковщине. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка», — перечислили в сведение Генштаба.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований враждебных наступательных группировок не обнаружена, сообщили в Генштабе.

Всего по территории Украины российские оккупанты совершили 50 авиационных и 11 ракетных ударов, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре, погибли мирные люди.