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Враг обстрелял не менее 17 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб

Общество 06:51   25.03.2023
Виктория Яковенко
Враг обстрелял не менее 17 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки под ударами армии РФ оказались города и села на Слобожанском и Купянском направлениях.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополи на Харьковщине. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка», — перечислили в сведение Генштаба.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований враждебных наступательных группировок не обнаружена, сообщили в Генштабе.

Всего по территории Украины российские оккупанты совершили 50 авиационных и 11 ракетных ударов, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре, погибли мирные люди.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 06:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки под ударами армии РФ оказались города и села на Слобожанском и Купянском направлениях.".