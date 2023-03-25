Враг обстрелял не менее 17 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки под ударами армии РФ оказались города и села на Слобожанском и Купянском направлениях.
«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополи на Харьковщине. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка», — перечислили в сведение Генштаба.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований враждебных наступательных группировок не обнаружена, сообщили в Генштабе.
Всего по территории Украины российские оккупанты совершили 50 авиационных и 11 ракетных ударов, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре, погибли мирные люди.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 06:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки под ударами армии РФ оказались города и села на Слобожанском и Купянском направлениях.".