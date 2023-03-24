Вспышка за вспышкой: харьковская 92 ОМБр показала, как защищает Бахмут (видео)
Фото: 92-я ОМБр
92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся на Харьковщине, среди прочих подразделений защищает город Бахмут Донецкой области.
«92-я бригада продолжает борьбу. Бахмут — это Украина», — пишут на Facebook-странице подразделения.
Видео: 92-я ОМБр
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся на Харьковщине, среди прочих подразделений защищает город Бахмут Донецкой области.".