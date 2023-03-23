Харьковская 92 ОМБр ударила из артиллерии по вражескому «Солнцепеку» (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, показали, как бьют врага из артиллерии.

Защитники в частности стреляли по тяжелой огнеметной системе оккупантов «Солнцепек», машинах подвоза и живой силе, сообщается в видео на Facebook-странице подразделения.

«Найти и обезвредить — цель, которую ежедневно ставят перед собой артиллеристы 92-й. Результат есть!», — говорится в публикации.

Видео: 92 ОМБр