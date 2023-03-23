Харьковская 92 ОМБр ударила из артиллерии по вражескому «Солнцепеку» (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, показали, как бьют врага из артиллерии.
Защитники в частности стреляли по тяжелой огнеметной системе оккупантов «Солнцепек», машинах подвоза и живой силе, сообщается в видео на Facebook-странице подразделения.
«Найти и обезвредить — цель, которую ежедневно ставят перед собой артиллеристы 92-й. Результат есть!», — говорится в публикации.
Видео: 92 ОМБр
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 21:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, показали, как бьют врага из артиллерии.".