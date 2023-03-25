В результате обстрелов РФ на Харьковщине горел дом, гараж и автомобиль
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГСЧС проинформировала о последствиях обстрелов, которые произвели за сутки оккупанты в Харьковской области.
Из-за ударов вражеской армии в Харьковской области произошли два пожара — в Купянском и Изюмском районах, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В селе Кругляковка в результате обстрела горел дом площадью 100 кв.м. В поселке Первомайский на территории частного домохозяйства горел гараж и автомобиль. Площадь пожара составила 15 кв.
Жертв и пострадавших нет, рассказали в ГСЧС.
Также спасатели 7 раз выезжали в Чугуевский район на проверку территории после вражеских обстрелов. В поселке Вильча получили повреждения 4 частных дома. В городе Волчанск – пострадали 2 дома.
Жертв нет, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 08:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС проинформировала о последствиях обстрелов, которые произвели за сутки оккупанты в Харьковской области.".