В результате обстрелов РФ на Харьковщине горел дом, гараж и автомобиль

ГСЧС проинформировала о последствиях обстрелов, которые произвели за сутки оккупанты в Харьковской области.

Из-за ударов вражеской армии в Харьковской области произошли два пожара — в Купянском и Изюмском районах, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В селе Кругляковка в результате обстрела горел дом площадью 100 кв.м. В поселке Первомайский на территории частного домохозяйства горел гараж и автомобиль. Площадь пожара составила 15 кв.

Жертв и пострадавших нет, рассказали в ГСЧС.

Также спасатели 7 раз выезжали в Чугуевский район на проверку территории после вражеских обстрелов. В поселке Вильча получили повреждения 4 частных дома. В городе Волчанск – пострадали 2 дома.

Жертв нет, добавили спасатели.