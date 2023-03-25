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В результате обстрелов РФ на Харьковщине горел дом, гараж и автомобиль

Общество 08:21   25.03.2023
Виктория Яковенко
В результате обстрелов РФ на Харьковщине горел дом, гараж и автомобиль Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

ГСЧС проинформировала о последствиях обстрелов, которые произвели за сутки оккупанты в Харьковской области.

Из-за ударов вражеской армии в Харьковской области произошли два пожара — в Купянском и Изюмском районах, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В селе Кругляковка в результате обстрела горел дом площадью 100 кв.м. В поселке Первомайский на территории частного домохозяйства горел гараж и автомобиль. Площадь пожара составила 15 кв.

Жертв и пострадавших нет, рассказали в ГСЧС.

Также спасатели 7 раз выезжали в Чугуевский район на проверку территории после вражеских обстрелов. В поселке Вильча получили повреждения 4 частных дома. В городе Волчанск – пострадали 2 дома.

Жертв нет, добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 08:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС проинформировала о последствиях обстрелов, которые произвели за сутки оккупанты в Харьковской области.".