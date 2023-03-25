Синегубов об обстрелах: повреждены 7 домов, разрушен инфраструктурный объект

Голова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов оккупантов.

«В результате массированных обстрелов Чугуевского района, в Волчанске повреждено по меньшей мере 2 жилых дома, в пгт Вильча — 4 жилых дома, в селе Бугаёвка есть попадание снарядов на открытой территории. Кроме того, в Чугуевском районе разрушен инфраструктурный объект», — сообщил глава ХОВА.

В Купянском районе в результате обстрела поврежден жилой дом, произошел пожар. В Изюмском районе от ударов РФ уничтожены гараж и частный автомобиль.