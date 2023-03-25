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Синегубов об обстрелах: повреждены 7 домов, разрушен инфраструктурный объект

Общество 09:00   25.03.2023
Виктория Яковенко
Синегубов об обстрелах: повреждены 7 домов, разрушен инфраструктурный объект

Голова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов оккупантов.

«В результате массированных обстрелов Чугуевского района, в Волчанске повреждено по меньшей мере 2 жилых дома, в пгт Вильча — 4 жилых дома, в селе Бугаёвка есть попадание снарядов на открытой территории. Кроме того, в Чугуевском районе разрушен инфраструктурный объект», — сообщил глава ХОВА.

В Купянском районе в результате обстрела поврежден жилой дом, произошел пожар. В Изюмском районе от ударов РФ уничтожены гараж и частный автомобиль.

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Фото: Глава ХОВА Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Голова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов оккупантов. ".