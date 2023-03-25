Синегубов об обстрелах: повреждены 7 домов, разрушен инфраструктурный объект
Голова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов оккупантов.
«В результате массированных обстрелов Чугуевского района, в Волчанске повреждено по меньшей мере 2 жилых дома, в пгт Вильча — 4 жилых дома, в селе Бугаёвка есть попадание снарядов на открытой территории. Кроме того, в Чугуевском районе разрушен инфраструктурный объект», — сообщил глава ХОВА.
В Купянском районе в результате обстрела поврежден жилой дом, произошел пожар. В Изюмском районе от ударов РФ уничтожены гараж и частный автомобиль.
Читайте также: В результате обстрелов РФ на Харьковщине горел дом, гараж и автомобиль
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов об обстрелах: повреждены 7 домов, разрушен инфраструктурный объект»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 09:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Голова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов оккупантов. ".