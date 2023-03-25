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На Харківщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув

Суспільство 11:30   25.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув Фото: Харківська обласна прокуратура

25 березня у селі Шестакове Чугуївського району автомобіль, за кермом якого був 70-річний водій наїхав на протитанкову міну та підірвався.

За даними Харківської обласної прокуратури, водій помер на місці.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 березня у селі Шестакове Чугуївського району автомобіль, за кермом якого був 70-річний водій наїхав на протитанкову міну та підірвався.".