На Харківщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув
Фото: Харківська обласна прокуратура
25 березня у селі Шестакове Чугуївського району автомобіль, за кермом якого був 70-річний водій наїхав на протитанкову міну та підірвався.
За даними Харківської обласної прокуратури, водій помер на місці.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 11:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 березня у селі Шестакове Чугуївського району автомобіль, за кермом якого був 70-річний водій наїхав на протитанкову міну та підірвався.".