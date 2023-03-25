На Харківщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув

25 березня у селі Шестакове Чугуївського району автомобіль, за кермом якого був 70-річний водій наїхав на протитанкову міну та підірвався.

За даними Харківської обласної прокуратури, водій помер на місці.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).