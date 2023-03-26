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Армия РФ ударила по Купянску: есть разрушения — информация ГСЧС (фото)

Происшествия 12:28   26.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ ударила по Купянску: есть разрушения — информация ГСЧС (фото)

Утром 26 марта российские оккупанты очередной раз обстреляли прифронтовой Купянск. Снаряды ударили по частному и многоквартирному домам, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«26 марта в 10:17 спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали для обследования мест очередного вражеского артиллерийского обстрела в г. Купянске. Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Повреждены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. В противном случае в результате вражеского огневого налета повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме. К счастью, пострадавшие не обнаружены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Последствия обстрела Купянска 26 марта 2023

Последствия обстрела Купянска 26 марта 2023 2

Последствия обстрела Купянска 26 марта 2023 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 марта российские оккупанты очередной раз обстреляли прифронтовой Купянск. Снаряды ударили по частному и многоквартирному домам, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".