Армия РФ ударила по Купянску: есть разрушения — информация ГСЧС (фото)

Утром 26 марта российские оккупанты очередной раз обстреляли прифронтовой Купянск. Снаряды ударили по частному и многоквартирному домам, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«26 марта в 10:17 спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали для обследования мест очередного вражеского артиллерийского обстрела в г. Купянске. Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Повреждены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. В противном случае в результате вражеского огневого налета повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме. К счастью, пострадавшие не обнаружены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.