На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу знищили 37 окупатів і техніку
Прессекретар Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий повідомив, що серед втрат ворога за добу – БТР, БМП, кілька мінометів та РЕБ “Стриж”.
Російські окупанти в останні тижні виявляють активність на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Про це Череватий повідомив в етері нацмарафону.
“Цей напрямок – уже лідер декілька, на жаль, тижнів по артилерійських ударах ворога. Зокрема, й за цю добу 301 раз ворог наніс удари різними типами артилерії в цьому напрямку, й, зокрема, бувало й більше ударів – понад 400. Також визначається тим, що ворог діє більш класичними підрозділами, там немає ПВК фактично, там ідуть підрозділи російської армії, звичайно, доукомплектовані мобілізованими. Тому що протягом року всі підрозділи російської армії, всіх видів і родів військ зазнали неймовірних втрат, і всі вони доукомплектовані”, – зазначив прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ.
При цьому навіть професійніші окупанти все одно зазнають втрат. Причому – не лише людських, а й утрат техніки.
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“За цю добу там було, наприклад, 37 окупантів вбито, 100 – поранено. Але вони там більше застосовують броньовану техніку, фактично щодоби там знищується броньована техніка й інші військові засоби. За цю добу БТР-80 було знищено, бойову машину десанта, також самохідний міномет “Тюльпан”, чотири 120-міліметрові інші міномети й станцію РЕБ “Стриж”, а також польовий склад боєприпасів“, – перерахував Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 12:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий повідомив, що серед втрат ворога за добу – БТР, БМП, кілька мінометів та РЕБ “Стриж”".