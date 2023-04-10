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Первые датские танки Leopard 1 и артустановки Ceasar приедут в Украину до лета

Политика 21:35   10.04.2023
Елена Нагорная
Первые датские танки Leopard 1 и артустановки Ceasar приедут в Украину до лета Фото: mediacenter.org.ua

В мае в Украину прибудут датские артиллерийские установки Ceasar и до лета начнется поставка танков Leopard 1. Вместе с боевыми машинами приедут уже обученные за рубежом экипажи.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Королевства Дания Троэлс Лунд Поульсен, передает «Медиацентр Украина».

«Мы надеемся, что артиллерийские системы мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании. Относительно танков Leopard 1. Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков до лета. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых у Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи», — рассказал Поульсен.

Он также добавил, что важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать это вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано.

«Наши артиллеристы уже тренируются работать на Ceasar. Также скоро вы услышите, как в Украине рычат танки с датским акцентом», — отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 21:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мае в Украину прибудут датские артиллерийские установки Ceasar и до лета начнется поставка танков Leopard 1. Вместе с боевыми машинами приедут уже обученные за рубежом экипажи.".