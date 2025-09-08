Два трофейных танка изъяли и передали ВСУ следователи Харьковщины

Следователи отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения служебных задач на Бахмутском направлении обнаружили и изъяли два исправных российских танка моделей «Т-72» и «Т-72 Б3-М».

Боевая техника была задокументирована в рамках уголовного производства и арестована в качестве вещественных доказательств. Ее стоимость составляет 23 миллиона гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В дальнейшем правоохранители, при содействии Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, передали трофейную бронетехнику для нужд одной из боевых бригад ВСУ.