Активны FPV: об опасном участке трассы на Харьковщине предупреждают водителей

Фронт 17:25   08.09.2025
Елена Нагорная
Активны FPV: об опасном участке трассы на Харьковщине предупреждают водителей Скриншот

Избегать участка трассы М-03 от Изюма до Славянска из-за угрозы дронов призывает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«В связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники. Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска», — предупреждают в ведомстве.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Водителей призывают при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку.

«Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска. Соблюдение этих советов поможет сохранить вашу жизнь и здоровье», — подчеркивают в Службе.

Ранее о высокой активности вражеских FPV на трассе Изюм-Славянск предупредил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Автор: Елена Нагорная
