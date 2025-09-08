Активны FPV: об опасном участке трассы на Харьковщине предупреждают водителей
Избегать участка трассы М-03 от Изюма до Славянска из-за угрозы дронов призывает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«В связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники. Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска», — предупреждают в ведомстве.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Водителей призывают при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку.
«Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска. Соблюдение этих советов поможет сохранить вашу жизнь и здоровье», — подчеркивают в Службе.
Ранее о высокой активности вражеских FPV на трассе Изюм-Славянск предупредил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник.
