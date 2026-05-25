Сегодня трамвай №30 меняет маршрут – как будет ехать

Общество 07:48   25.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня трамвай №30 меняет маршрут – как будет ехать Фото: ХГС

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что сегодня, 25 мая, трамвай №30 будет ездить по-новому.

Так он будет временно будет курсировать от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» в парк Машиностроителей.

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, по техническим причинам движение транспорта будет осуществляться следующим образом:

  • разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь — площадь Сергеевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова.

