Сегодня трамвай №30 меняет маршрут – как будет ехать

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что сегодня, 25 мая, трамвай №30 будет ездить по-новому.

Так он будет временно будет курсировать от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» в парк Машиностроителей.

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, по техническим причинам движение транспорта будет осуществляться следующим образом:

разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь — площадь Сергеевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова.

