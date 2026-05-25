Сегодня трамвай №30 меняет маршрут – как будет ехать
В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что сегодня, 25 мая, трамвай №30 будет ездить по-новому.
Так он будет временно будет курсировать от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» в парк Машиностроителей.
Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, по техническим причинам движение транспорта будет осуществляться следующим образом:
- разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь — площадь Сергеевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова.
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 07:48;