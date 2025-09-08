Активні FPV: про небезпечну ділянку траси на Харківщині попереджають водіїв
Уникати ділянки траси М-03 від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів закликає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
“У зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки. Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська”, – попереджають у відомстві.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Водіїв закликають під час планування поїздок враховувати ситуацію та за можливості уникати руху зазначеною ділянкою.
“Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська. Дотримання цих порад допоможе зберегти ваше життя та здоров’я”, – наголошують у Службі.
Раніше про високу активність російських FPV на трасі Ізюм-Слов’янськ попередив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.
Читайте також: Дрони РФ на оптоволокні долітають уже до передмістя Харкова – Задоренко (відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Активні FPV: про небезпечну ділянку траси на Харківщині попереджають водіїв»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уникати ділянки траси М-03 від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів закликає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.".