Активні FPV: про небезпечну ділянку траси на Харківщині попереджають водіїв

Фронт 17:25   08.09.2025
Олена Нагорна
Активні FPV: про небезпечну ділянку траси на Харківщині попереджають водіїв

Уникати ділянки траси М-03 від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів закликає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

“У зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки. Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська”, – попереджають у відомстві.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Водіїв закликають під час планування поїздок враховувати ситуацію та за можливості уникати руху зазначеною ділянкою.

“Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська. Дотримання цих порад допоможе зберегти ваше життя та здоров’я”, – наголошують у Службі.

Раніше про високу активність російських FPV на трасі Ізюм-Слов’янськ попередив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Читайте також: Дрони РФ на оптоволокні долітають уже до передмістя Харкова – Задоренко (відео)

Автор: Олена Нагорна
