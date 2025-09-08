Два трофейні танки вилучили та передали ЗСУ слідчі Харківщини

Слідчі відділу спеціальної поліції ГУ НП у Харківській області та співробітники Служби безпеки України під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку виявили та вилучили два справні російські танки моделей «Т-72» та «Т-72 Б3-М».

Бойову техніку було задокументовано у межах кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 мільйони гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Надалі правоохоронці за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону передали трофейну бронетехніку для потреб однієї з бойових бригад ЗСУ.