Харківські медійники в Копенгагені: щоб у ЄС почули голоси прифронтових міст
Делегація з 15 представників українських регіональних редакцій взяла участь у міжнародному Newsroom Summit у Копенгагені (Данія). Серед учасників були представники Харківщини: керівники МГ “Об’єктив” із Харкова та богодухівської газети “Маяк”.
Стійкість та дипломатія
Головною метою участі українських журналістів у саміті було не лише ознайомлення зі світовими ринковими тенденціями, а й нагадування міжнародній спільноті про продовження війни в Україні. Як зазначила директорка Асоціації незалежних регіональних видавців України (АНРВУ) Оксана Бровко, поїздка стала важливою нагодою не лише для професійного зростання, а й для міжнародної комунікації.
“Це ще теж дуже важлива нагода нагадати про українську війну. Це вже впливає, і такий вплив видно навіть із додаткового інтересу, який вже зараз виникає в проханнях на інтерв’ю, на розповіді про те, як працюють наші редакції”, – відзначила вона в коментарі МГ “Об’єктив”.
Бровко також підкреслила, що професійний розвиток є обов’язком, навіть в умовах постійного тиску.
“Працюючи в умовах війни, всім нам важко фізично, важко психологічно, але дуже важливо не забувати про ринкові тенденції, про те, куди йде світовий ринок”, – пояснила вона.
Регіональні редакції, попри екстремальні обставини, активно вивчають та впроваджують інновації, зокрема використання штучного інтелекту, освоєння нових цифрових платформ та оновлення контент-стратегій.
Медіа стали голосами прифронтових міст
Другим ключовим завданням на саміті стала інформаційна дипломатія. Присутність українських журналістів на міжнародній платформі дала можливість безпосередньо розповісти про щоденну роботу в прифронтових містах; безпекові виклики, з якими стикаються редакції та важливість якісної інформації в умовах бойових дій.
Це сприяє підвищенню шансів на те, що історії зі Сходу та Півдня України будуть почуті та знайдуть відгук за кордоном.
Оксана Бровко наголошує: “Ми в першу чергу журналісти, професійні журналісти, і розвиток професійний не має зупинятися незалежно від умов, в яких працюємо”.
Зміни починаються зараз
Учасники саміту вже під час перебування в Копенгагені комунікували зі своїми командами, плануючи практичне впровадження нових підходів. І цим практично підтвердили думку генерального директора медіагрупи “GK Politiken” (Данія): у періоди турбулентності редакції мають зосереджувати зусилля на тому, що має найбільший потенціал для розвитку. “Виживуть” і досягнуть успіху ті, хто активно змінюється та не зупиняє рух.
Оксана Бровко підсумувала: “Як би не здавалося це важко чи складно, як би не хотілося сказати собі, ну я ж працюю у війні, під обстрілами, не забувайте, що в русі та в змінах – наша перемога і наш успіх”.
Участь у саміті підтвердила, що українські регіональні медіа залишаються невіддільною частиною глобальної спільноти та продовжують боротьбу за свободу слова, яка нерозривно пов’язана з боротьбою за свободу України загалом.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: дания, новини Харкова, саммит, сми, сотрудничество;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківські медійники в Копенгагені: щоб у ЄС почули голоси прифронтових міст», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2025 в 13:01;