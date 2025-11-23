Харківські медійники в Копенгагені: щоб у ЄС почули голоси прифронтових міст

Делегація з 15 представників українських регіональних редакцій взяла участь у міжнародному Newsroom Summit у Копенгагені (Данія). Серед учасників були представники Харківщини: керівники МГ “Об’єктив” із Харкова та богодухівської газети “Маяк”.

Стійкість та дипломатія

Головною метою участі українських журналістів у саміті було не лише ознайомлення зі світовими ринковими тенденціями, а й нагадування міжнародній спільноті про продовження війни в Україні. Як зазначила директорка Асоціації незалежних регіональних видавців України (АНРВУ) Оксана Бровко, поїздка стала важливою нагодою не лише для професійного зростання, а й для міжнародної комунікації.

“Це ще теж дуже важлива нагода нагадати про українську війну. Це вже впливає, і такий вплив видно навіть із додаткового інтересу, який вже зараз виникає в проханнях на інтерв’ю, на розповіді про те, як працюють наші редакції”, – відзначила вона в коментарі МГ “Об’єктив”.

Бровко також підкреслила, що професійний розвиток є обов’язком, навіть в умовах постійного тиску.

“Працюючи в умовах війни, всім нам важко фізично, важко психологічно, але дуже важливо не забувати про ринкові тенденції, про те, куди йде світовий ринок”, – пояснила вона.

Регіональні редакції, попри екстремальні обставини, активно вивчають та впроваджують інновації, зокрема використання штучного інтелекту, освоєння нових цифрових платформ та оновлення контент-стратегій.

Медіа стали голосами прифронтових міст

Другим ключовим завданням на саміті стала інформаційна дипломатія. Присутність українських журналістів на міжнародній платформі дала можливість безпосередньо розповісти про щоденну роботу в прифронтових містах; безпекові виклики, з якими стикаються редакції та важливість якісної інформації в умовах бойових дій.

Це сприяє підвищенню шансів на те, що історії зі Сходу та Півдня України будуть почуті та знайдуть відгук за кордоном.

Оксана Бровко наголошує: “Ми в першу чергу журналісти, професійні журналісти, і розвиток професійний не має зупинятися незалежно від умов, в яких працюємо”.

Зміни починаються зараз

Учасники саміту вже під час перебування в Копенгагені комунікували зі своїми командами, плануючи практичне впровадження нових підходів. І цим практично підтвердили думку генерального директора медіагрупи “GK Politiken” (Данія): у періоди турбулентності редакції мають зосереджувати зусилля на тому, що має найбільший потенціал для розвитку. “Виживуть” і досягнуть успіху ті, хто активно змінюється та не зупиняє рух.

Оксана Бровко підсумувала: “Як би не здавалося це важко чи складно, як би не хотілося сказати собі, ну я ж працюю у війні, під обстрілами, не забувайте, що в русі та в змінах – наша перемога і наш успіх”.

Участь у саміті підтвердила, що українські регіональні медіа залишаються невіддільною частиною глобальної спільноти та продовжують боротьбу за свободу слова, яка нерозривно пов’язана з боротьбою за свободу України загалом.