500 квартир і будинків відновлюють на Харківщині завдяки Данії
За підтримки Представництва Данської ради у справах біженців (DRC) в Україні на Харківщині завершують відновлення пошкоджених будинків, повідомили у ХОВА.
Керівниця Східного регіону Представництва Датської ради у справах біженців в Україні Анна Хандрос розповіла про хід відновлювальних робіт житлових будинків, які за сприяння DRC тривають у Харкові, Дергачах та Шевченковому. Наразі підрядники вже завершують ремонт 500 приватних квартир та будинків.
«У 11 місцях компактного проживання ВПО у Харкові – це гуртожитки, проходять відновлювальні роботи. Там замінюють вікна, двері, проводять внутрішнє оздоблення приміщень. Також ці приміщення буде забезпечено меблями, сантехнікою, тощо», – зауважила Анна Хандрос.
За її словами, у наступному році програму щодо відновлення постраждалого житла буде продовжено.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, дім, дания, квартира, ремонт, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підтримки Представництва Данської ради у справах біженців (DRC) в Україні на Харківщині завершують відновлення пошкоджених будинків, повідомили у ХОВА.".