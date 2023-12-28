500 квартир і будинків відновлюють на Харківщині завдяки Данії

За підтримки Представництва Данської ради у справах біженців (DRC) в Україні на Харківщині завершують відновлення пошкоджених будинків, повідомили у ХОВА.

Керівниця Східного регіону Представництва Датської ради у справах біженців в Україні Анна Хандрос розповіла про хід відновлювальних робіт житлових будинків, які за сприяння DRC тривають у Харкові, Дергачах та Шевченковому. Наразі підрядники вже завершують ремонт 500 приватних квартир та будинків.

«У 11 місцях компактного проживання ВПО у Харкові – це гуртожитки, проходять відновлювальні роботи. Там замінюють вікна, двері, проводять внутрішнє оздоблення приміщень. Також ці приміщення буде забезпечено меблями, сантехнікою, тощо», – зауважила Анна Хандрос.

За її словами, у наступному році програму щодо відновлення постраждалого житла буде продовжено.