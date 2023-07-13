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У Харкові водоканал отримав сучасні насоси від данського концерну Grundfos

Суспільство 10:28   13.07.2023
Оксана Якушко
У Харкові водоканал отримав сучасні насоси від данського концерну Grundfos

КП «Харківводоканал» тепер має сучасне насосне обладнання від провідного концерну Grundfos на суму майже мільйон гривень, повідомив заступник директора КПОСВ КП «Харківводоканал» Тимур Горбунов.

«Завдяки сучасному обладнанню концерну «Grundfos» і допомозі в його транспортуванні Фондом громади «Подільська громада» відтепер маємо прекрасну нагоду оперативніше протидіяти виникненню можливих аварійних ситуацій у господарстві водовідведення міста, що трапляються внаслідок ворожої агресії. Надане сучасне обладнання також дозволить ефективно справлятися з поточними завданнями», – наголосив Тимур Горбунов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 10:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» тепер має сучасне насосне обладнання від провідного концерну Grundfos на суму майже мільйон гривень, повідомив заступник директора КПОСВ КП «Харківводоканал» Тимур Горбунов.".