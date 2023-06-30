У Шевченківському районі Харкова замінять близько 5 кілометрів тепломереж
До початку опалювального сезону фахівці КП «Харківські теплові мережі» планують замінити майже 5 кілометрів тепломагістралей у Шевченківському районі.
32% тепломереж пройшли гідровипробування та понад 89 км – готові до експлуатації. Наразі тривають заміни найбільш проблемних ділянок магістральних та внутрішньоквартальних мереж, збудованих у 1960-70-х роках, пише пресслужба міськради з посиланням на начальника районної філії КП “ХТМ” Володимира Комарницького.
За його словами, на сьогодні вже завершені профілактичні роботи на 9 з 12 локальних котелень, а також на 10 центральних теплових пунктах. Зараз фахівці проводять профілактичні роботи на головній котельні району Павлове Поле, яка обслуговує 340 житлових будинків, 15 шкіл, дев’ять дитячих садків та вісім лікувальних закладів.
Ще до початку повномасштабного вторгнення там був проведений капремонт котлів та встановлені два сучасні насоси з частотним регулюванням, а вже під час війни були замінені 82 одиниці запірної арматури та змонтовані нові теплообмінники. За словами Комарницького, така модернізація врятувала котельню під час блекаутів минулого опалювального сезону.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 13:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До початку опалювального сезону фахівці КП «Харківські теплові мережі» планують замінити майже 5 кілометрів тепломагістралей у Шевченківському районі.".