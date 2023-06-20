«ХТМ», водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу
Мер Харкова Ігор Терехов запропонував роботу мешканцям у комунальних службах міста.
«Наші комунальні підприємства працюють. І, ті хто хоче знайти собі роботу, вони мають таку можливість, і працевлаштуватися на наших комунальних підприємствах. Це і теплові мережі, і водоканал, і інші комунальні підприємства міста. Ми запрошуємо кваліфіковані кадри. Нам потрібні і водії, нам потрібні і зварювальники, нам потрібні різні професії, які зможуть разом з нами забезпечувати життєдіяльність міста», – зазначив Ігор Терехов під час нацмарафону.
Крім цього, мер розповів, що до Харкова поступово повертається бізнес, а це також додаткові робочі місця.
«Відкриваються крамниці, відкривається малий бізнес, відкриваються кафе. Там теж можна працевлаштуватися і починати відновлювати нормальне більш-менш життя у Харкові», – додав мер.
Читайте також: Робота в Харкові та області: опубліковані вакансії із зарплатою до 30 тисяч
Новини за темою:
Ви читали новину: ««ХТМ», водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов запропонував роботу мешканцям у комунальних службах міста.".