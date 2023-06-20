«ХТМ», водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу

Мер Харкова Ігор Терехов запропонував роботу мешканцям у комунальних службах міста.

«Наші комунальні підприємства працюють. І, ті хто хоче знайти собі роботу, вони мають таку можливість, і працевлаштуватися на наших комунальних підприємствах. Це і теплові мережі, і водоканал, і інші комунальні підприємства міста. Ми запрошуємо кваліфіковані кадри. Нам потрібні і водії, нам потрібні і зварювальники, нам потрібні різні професії, які зможуть разом з нами забезпечувати життєдіяльність міста», – зазначив Ігор Терехов під час нацмарафону.

Крім цього, мер розповів, що до Харкова поступово повертається бізнес, а це також додаткові робочі місця.

«Відкриваються крамниці, відкривається малий бізнес, відкриваються кафе. Там теж можна працевлаштуватися і починати відновлювати нормальне більш-менш життя у Харкові», – додав мер.