«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
Мэр Харькова Игорь Терехов предложил работу жителям в коммунальных службах города.
«Наши коммунальные предприятия работают. И те, кто хотят найти себе работу, у них есть такая возможность, и трудоустроиться на наших коммунальных предприятиях. Это и тепловые сети, и водоканал и другие коммунальные предприятия города. Мы приглашаем квалифицированные кадры. Нам нужны и водители, нам нужны и сварщики, нам нужны разные профессии, которые смогут вместе с нами обеспечивать жизнедеятельность города», — отметил Игорь Терехов во время нацмарафона.
Кроме этого, мэр отметил, что в Харьков постепенно возвращается бизнес, а это также дополнительные рабочие места.
«Открываются магазины, открывается малый бизнес, открываются кафе. Там тоже можно трудоустроиться и начинать восстанавливать нормальную более-менее жизнь в Харькове», – добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предложил работу жителям в коммунальных службах города.".