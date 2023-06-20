«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу

Мэр Харькова Игорь Терехов предложил работу жителям в коммунальных службах города.

«Наши коммунальные предприятия работают. И те, кто хотят найти себе работу, у них есть такая возможность, и трудоустроиться на наших коммунальных предприятиях. Это и тепловые сети, и водоканал и другие коммунальные предприятия города. Мы приглашаем квалифицированные кадры. Нам нужны и водители, нам нужны и сварщики, нам нужны разные профессии, которые смогут вместе с нами обеспечивать жизнедеятельность города», — отметил Игорь Терехов во время нацмарафона.

Кроме этого, мэр отметил, что в Харьков постепенно возвращается бизнес, а это также дополнительные рабочие места.

«Открываются магазины, открывается малый бизнес, открываются кафе. Там тоже можно трудоустроиться и начинать восстанавливать нормальную более-менее жизнь в Харькове», – добавил мэр.