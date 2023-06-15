Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч

По состоянию на 15 июня в Харьковской области актуально 1435 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия отладчика станков и манипуляторов с ПК. Ему предлагают 30 тысяч гривен в месяц. Врач ортопед-травматолог будет получать 23 тысячи гривен, а водитель автотранспортных средств – 20 тысяч.

Энергетик будет зарабатывать 15 тысяч, менеджер по сбыту – 14950, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 13 тысяч, бухгалтер – 11600, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи – 10 тысяч, монтажник строительный – 9900, а тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 9960.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.