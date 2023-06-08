Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости
Служба занятости и ХОВА представили очередной список ТОП-10 вакансий недели на Харьковщине.
Сейчас в регионе, по данным Службы, актуальны 1410 вакансий. Так, по мнению специалистов, выглядят лучшие из них:
1. Врач ультразвуковой диагностики – 20 000 грн.
2. Провизор – 18 900 грн.
3. Руководитель группы – 15 860 грн.
4. Технолог пищевой промышленности (переработка грибов) – 15 000 грн.
5. Водитель автотранспортных средств – 14 600 грн.
6. Юрисконсульт – 13 000 грн.
7. Экономист по труду – 11 000 грн.
8. Технолог (пищевая промышленность) – 10 000 грн.
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 9 980 грн.
10. Мастер по охране природы – 9 950 грн.
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С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба занятости и ХОВА представили очередной список ТОП-10 вакансий недели на Харьковщине".