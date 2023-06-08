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Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости

Общество 10:54   08.06.2023
Оксана Горун
Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости

Служба занятости и ХОВА представили очередной список ТОП-10 вакансий недели на Харьковщине.

Сейчас в регионе, по данным Службы, актуальны 1410 вакансий. Так, по мнению специалистов, выглядят лучшие из них:

1. Врач ультразвуковой диагностики – 20 000 грн.

2. Провизор – 18 900 грн.

3. Руководитель группы – 15 860 грн.

4. Технолог пищевой промышленности (переработка грибов) – 15 000 грн.

5. Водитель автотранспортных средств – 14 600 грн.

6. Юрисконсульт – 13 000 грн.

7. Экономист по труду – 11 000 грн.

8. Технолог (пищевая промышленность) – 10 000 грн.

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 9 980 грн.

10. Мастер по охране природы – 9 950 грн.

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С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 10:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба занятости и ХОВА представили очередной список ТОП-10 вакансий недели на Харьковщине".