Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості
Служба зайнятості та ХОВА презентували черговий список ТОП-10 вакансій тижня на Харківщині.
Наразі в регіоні, за даними Служби, актуальні 1410 вакансій. Так, на думку фахівців, виглядають найкращі з них:
1. Лікар ультразвукової діагностики – 20 000 грн.
2. Провізор – 18 900 грн.
3. Керівник групи – 15 860 грн.
4. Технолог харчової промисловості (перероблення грибів) – 15 000 грн.
5. Водій автотранспортних засобів – 14 600 грн.
6. Юрисконсульт – 13 000 грн.
7. Економіст з праці – 11 000 грн.
8. Технолог (харчова промисловість) – 10 000 грн.
9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 980 грн.
10. Майстер з охорони природи – 9 950 грн.
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З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба зайнятості та ХОВА презентували черговий список ТОП-10 вакансій тижня на Харківщині".