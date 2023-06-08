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Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості

Суспільство 10:54   08.06.2023
Оксана Горун
Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості

Служба зайнятості та ХОВА презентували черговий список ТОП-10 вакансій тижня на Харківщині.

Наразі в регіоні, за даними Служби, актуальні 1410 вакансій. Так, на думку фахівців, виглядають найкращі з них:

1. Лікар ультразвукової діагностики – 20 000 грн.

2. Провізор – 18 900 грн.

3. Керівник  групи – 15 860 грн.

4. Технолог харчової промисловості (перероблення грибів) – 15 000 грн.

5. Водій автотранспортних засобів – 14 600 грн.

6. Юрисконсульт – 13 000 грн.

7. Економіст з праці – 11 000 грн.

8. Технолог (харчова промисловість) – 10 000 грн.

9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 980 грн.

10. Майстер з охорони природи – 9 950 грн.

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З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба зайнятості та ХОВА презентували черговий список ТОП-10 вакансій тижня на Харківщині".