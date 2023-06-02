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У Польщі працюють майже 80% українців,більшість надсилає гроші ЗСУ і родичам

Світ 14:14   02.06.2023
Оксана Якушко
У Польщі працюють майже 80% українців,більшість надсилає гроші ЗСУ і родичам

Соцідослідження про зайнятість українців «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи» презентували в Укрінформі. 

Серед воєнних біженців частка працевлаштованих нижча, ніж серед мігрантів: 71% проти 83%.

Високі очікування роботодавців (37%) та обмежена мобільність (28%) є найбільшими проблемами, з якими стикаються українці в Польщі під час пошуку роботи.

Згідно зі своєю кваліфікацією роботу виконує кожен третій українець – 35%. Водночас половина воєнних біженців заявили, що тереришня робота не відповідає їхній кваліфікації.

Кожен четвертий громадян України, який проживає в Польщі, протягом останнього року шукав робота за межами республіки – найбільше цікавилися працевлаштуванням у Німеччині (64%) і Чехії (23%).

Розглядають можливість відкрити власний бізнес в Польщі 17% українців – найпопулярніші галузі: сфера послуг, будівництво, торгівля, ІТ-сфера.

Автори дослідження наголосили, що майже всі українці у Польщі – 83% – заявили, що підтримують свою Батьківщину. Найчастіше вони пожертвують на ЗСУ і надсилають гроші родичам. Серед 56% респондентів, які надсилають гроші в Україну, половина надсилає від 301 до 1 000 злотих на місяць (66-221 євро).

Міграційна платформа EWL, Фонд підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету вказали, що 60% опитаних становлять довоєнні мігранти, 40% – воєнні біженці після 24 лютого 2022 року.

Опитування проводили серед довоєнних мігрантів та воєнних біженців у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Познані, Любліні, Жешуві, Бидґощі, Ґожуві, Олмжі, Тарнові, Тчеві, Ополе, Устроні, Шидловці та Вадовіце 4-13 березня 2023 року методом безпосередніх інтерв’ю face-to-face українською мовою. У ході дослідження опитали 500 осіб.

Читайте також: Скільки і де заробляють біженці з України в країнах ЄС

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Соцідослідження про зайнятість українців «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи» презентували в Укрінформі. ".