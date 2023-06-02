В Польше работают около 80% украинцев, половина высылает деньги ВСУ и родным

Социсследование о занятости украинцев «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы» презентовали в Укринформе.

Среди военных беженцев количество трудоустроенных ниже, чем среди трудовых мигрантов: 71% против 83%.

Высокие ожидания работодателей (37%) и ограниченная мобильность (28%) – самые большие проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Польше во время поиска работы.

Согласно своей квалификации работу выполняет каждый третий украинец – 35%. В то же время, половина военных беженцев заявили, что нынешняя работа не соответствует их квалификации.

Каждый четвертый граждан Украины, проживающий в Польше, в течение последнего года искал работу за пределами республики – больше всего интересовались трудоустройством в Германии (64%) и Чехии (23%).

Рассматривают возможность открыть свой бизнес в Польше 17% украинцев – самые популярные отрасли: сфера услуг, строительство, торговля, IT-сфера.

Авторы исследования подчеркнули, что почти все украинцы в Польше – 83% – поддерживают свою Родину. Чаще всего заработанное они жертвуют на ВСУ и отправляют деньги родственникам. Среди 56% респондентов, присылающих деньги в Украину, половина посылает от 301 до 1 000 злотых в месяц (66-221 евро).

Миграционная платформа EWL, Фонд поддержки мигрантов на рынке труда EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета указали, что 60% опрошенных составляют довоенные мигранты, 40% – военные беженцы после 24 февраля 2022 года.

Опросы проводили среди довоенных мигрантов и военных беженцев в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Познани, Люблине, Жешуве, Быдгоще, Гожуве, Олмжи, Тарнове, Тчеве, Ополе, Устроне, Шидловце и Вадовице 4-13 ю face-to-face на украинском языке. В ходе исследования опросили 500 человек.

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