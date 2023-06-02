Live
  • Пятница 02.06.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🔴

В Польше работают около 80% украинцев, половина высылает деньги ВСУ и родным

Мир 14:14   02.06.2023
Оксана Якушко
В Польше работают около 80% украинцев, половина высылает деньги ВСУ и родным Фото: AdobeStock

Социсследование о занятости украинцев «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы» презентовали в Укринформе.

Среди военных беженцев количество трудоустроенных ниже, чем среди трудовых мигрантов: 71% против 83%.

Высокие ожидания работодателей (37%) и ограниченная мобильность (28%) – самые большие проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Польше во время поиска работы.

Согласно своей квалификации работу выполняет каждый третий украинец – 35%. В то же время, половина военных беженцев заявили, что нынешняя работа не соответствует их квалификации.

Каждый четвертый граждан Украины, проживающий в Польше, в течение последнего года искал работу за пределами республики – больше всего интересовались трудоустройством в Германии (64%) и Чехии (23%).

Рассматривают возможность открыть свой бизнес в Польше 17% украинцев – самые популярные отрасли: сфера услуг, строительство, торговля, IT-сфера.

Авторы исследования подчеркнули, что почти все украинцы в Польше – 83% – поддерживают свою Родину. Чаще всего заработанное они жертвуют на ВСУ и отправляют деньги родственникам. Среди 56% респондентов, присылающих деньги в Украину, половина посылает от 301 до 1 000 злотых в месяц (66-221 евро).

Миграционная платформа EWL, Фонд поддержки мигрантов на рынке труда EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета указали, что 60% опрошенных составляют довоенные мигранты, 40% – военные беженцы после 24 февраля 2022 года.

Опросы проводили среди довоенных мигрантов и военных беженцев в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Познани, Люблине, Жешуве, Быдгоще, Гожуве, Олмжи, Тарнове, Тчеве, Ополе, Устроне, Шидловце и Вадовице 4-13 ю face-to-face на украинском языке. В ходе исследования опросили 500 человек.

Читайте также: Сколько и где зарабатывают беженцы из Украины в странах ЕС

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
01.06.2023
Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты
Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты
02.06.2023
Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
01.06.2023
В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)
В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)
02.06.2023
«Не понимаем, что будет с теплом в Волчанске» — ХОВА готовится к зиме
«Не понимаем, что будет с теплом в Волчанске» — ХОВА готовится к зиме
02.06.2023
В ХОВА объяснили, почему в регионе тревога звучит во время взрыва или позже
В ХОВА объяснили, почему в регионе тревога звучит во время взрыва или позже
02.06.2023

Новости по теме:

12:19
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 30 тысяч гривен
11:29
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены танк, БТР и станция РЭБ врага
15:08
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок
14:32
Сколько и где зарабатывают беженцы из Украины в странах ЕС
17:00
5 лет за решеткой получил охранник из Харьковщины за призывы бомбить Украину

  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Польше работают около 80% украинцев, половина высылает деньги ВСУ и родным»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 14:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Социсследование о занятости украинцев «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы» презентовали в Укринформе.".