Сколько и где зарабатывают беженцы из Украины в странах ЕС

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с начала полномасштабного вторжения рф в Украину за границу уехали более 8 миллионов украинцев. В 2022 году украинцы увеличили рынок труда ЕС на 0,5-0,6%, а в Польше, Эстонии, Чехии — на 2%. Так какие вакансии актуальны для украинцев и сколько можно заработать в ЕС, рассказывает Visit Ukraine.

Работа для украинцев в Польше

В начале 2023 года в Польше проживают около 2,5 миллиона украинцев, 65% из них были трудоустроены, а 24% находятся в поиске. В стране немало вакансий, требующих физического труда – это работа на складах, производстве, строительстве или в гостиничном и ресторанном секторе. В Польше есть дефицит высококвалифицированных рабочих, учителей и медиков. Однако чтобы трудоустроиться на такую работу, необходимо знать польский язык на уровне B1-B2.

Средняя зарплата в Польше – 3-4 тысячи злотых в месяц.

Работа для украинцев в Германии

Украинцы, оформившие статус временной защиты в Германии, имеют право на трудоустройство. Специалисты, претендующие на высококвалифицированные должности, должны подтвердить уровень знаний и опыт (например, работники медицинской сферы или образования).

Одна из самых оплачиваемых работ в Германии, на которую могут устроиться украинцы, входит в сектор здравоохранения. В стране наблюдается особенная потребность в узкопрофильных специалистах в психиатрические, реабилитационные центры и оздоровительные пансионаты. Также гражданам Украины предлагают работу в гастрономии, логистических складах, где нужно укомплектовывать товары, на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности и в автомобильной отрасли.

Средняя заработная плата в Германии (в месяц):

— медицинские работники (врачи, медсестры) – 2000-5000 евро;

— инженеры: 2000–5000 евро;

— автомеханики: 2000-3500 евро;

— продавцы: 1800–2500 евро.

Работа для украинцев в Чехии

Самое актуальное направление работы в Чехии для украинцев – работник по производству запчастей, ведь в Чехии работает много производств: от сбора вентиляторов и кондиционеров до автомобилей.

Большое количество украинцев открыли в Чехии собственное дело. В 2022 году 8,5 тысяч украинцев получили лицензию на индивидуальную предпринимательскую деятельность, что на 5,5 тысяч больше, чем за год до того.

Уровень зарплаты в Чехии зависит от региона и сферы деятельности. Средний заработок колеблется в пределах 18-35 тыс. крон в месяц:

— водители грузовиков – 24-35 тыс. крон в месяц;

— повара – 19-28 тыс. крон в месяц;

— инженеры-проектировщики – 47-95 тыс. крон в месяц;

— монтажники систем отопления и кондиционирования – 28-47 тыс. крон в месяц.

Работа для украинцев в Эстонии

В Эстонии для украинских беженцев доступно 7 тыс. вакансий, которые предлагает Фонд страхования на случай безработицы. Среди украинских беженцев с временной защитой наиболее распространена профессия уборщика, а для тех, кто имеет виды на жительство, самая популярная профессия — сварщик.

Средняя зарплата в Эстонии около 1600 евро в месяц.

Работа для украинцев в Италии

Большинство украинцев в Италии работают на заводах, в магазинах, гостиницах, компаниях по обслуживанию, в сфере сельского хозяйства. Популярна вакансия упаковщика на заводах по изготовлению табачной продукции, шоколада, морепродуктов, одежды, косметики и т.д. Много вакансий на строительстве и сфере сельского хозяйства.

Средняя заработная плата в стране:

— работники на фермах, официанты и уборщики – 800-1200 евро в месяц;

— фотографы – 1000-2000 евро;

— водители такси – 1000-1500 евро.

Работа для украинцев в Испании

Рынок труда Испании нуждается в работниках сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, врачах, строителях, сельскохозяйственных специалистах. Большинство женщин работает сиделками, нянями, парикмахерами, кухарками, официантками, посудомойками и уборщицами.

Уровень заработной платы в Испании:

— работники туристической отрасли (гостиничный персонал, аниматоры) – 900-1500 евро;

— ресторанный персонал (официанты, повара) – 900-1500 евро;

— садоводы – 1000-1500 евро.

Особенности трудоустройства украинцев в Европе

Большинство украинцев в Европе работают на должностях, не требующих высокого уровня квалификации. 47% украинцев, уже трудоустроившихся за границей, пошли работать на должности значительно более низкого уровня, чем они работали в Украине. Это связано с языковым барьером.

При трудоустройстве врачей, медсестер, архитекторов и инженеров необходимо подтвердить уровень квалификации или повторно пройти обучение.

Больше всего украинцы за рубежом сегодня работают в сфере общественного питания и в гостиничном бизнесе. Самые распространенные должности – горничные, официанты, уборщики. Многие украинки нашли себя в сфере косметологии. В IT-отрасли привлечены 15% украинцев, а на производствах – 12%.

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