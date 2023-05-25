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30 тысяч украинцев в Ирландии могут получить вид на постоянное жительство

Мир 15:28   25.05.2023
Оксана Якушко
30 тысяч украинцев в Ирландии могут получить вид на постоянное жительство Irish Independent

Более 30 тысяч украинцев могут получить разрешение на постоянное проживание в Ирландии, если у них будет надежная работа или образование, а еще десяткам тысяч могут дать социальную помощь, чтобы беженцы смогли вернуться домой. О таких планах заявило правительство Ирландии, сообщает издание Irish Independent.

Планы по будущему примерно 75 тысяч украинцев, находящихся в Ирландии, обсудили на заседании правительственного комитета.

Министрам сообщили данные опроса «Української Дії в Ірландії», которые показали, что 41% — или чуть более 30 тысяч беженцев, которые сейчас пользуются временной защитой, решили остаться.
Около 24%, или около 18 000, намерены вернуться домой, тогда как почти треть, или около 24 000, не уверены в своих планах.

Предоставление вида на жительство украинцам, которые находятся на «длительной работе или учебе», в то же время поощряя «добровольный возврат, в том числе благодаря потенциальному продлению поддержки в течение определенного периода времени для обеспечения безопасности возвращающихся», обозначили, как варианты, которые нужно изучить.

Однако министры правительства предупредили, что если разрешить проживание украинцам, работающим в Ирландии, это может привести к тому, что к ним присоединятся члены семьи. И это потенциально создает дополнительную нагрузку на государственную систему размещения  беженцев, которая уже скрипит.

Однако любые решения будут зависеть от директивы ЕС о временной защите украинских беженцев . Продление действия директивы, которая дает украинцам право на жилье, трудоустройство, социальное обеспечение и образование в Ирландии и во всем ЕС, до марта 2025 года считается «реальной возможностью», говорится в брифинге для министров.

Министрам сообщили о стремлении на уровне ЕС к «последовательному и гармонизированному» подходу к выходу из директивы во избежание нежелательных последствий.

Чтобы облегчить адаптацию украинцев, правительственные чиновники сформировали документ, где:

— урегулируют выдачу документов;

— будут стимулировать украинцев возвращаться домой;

— дадут приоритет в поиске жилья тем, кто остался без жилья.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 15:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 30 тысяч украинцев могут получить разрешение на постоянное проживание в Ирландии, если у них будет надежная работа или образование, а еще десятки тысяч могут получить социальную помощь, чтобы вернуться домой. О таких планах заявило правительство Ирландии, сообщает издание Irish Independent.".