30 тисяч українців в Ірландії можуть отримати дозвіл на постійне проживання

Понад 30 тисяч українців можуть отримати дозвіл на постійне проживання в Ірландії, якщо вони матимуть надійну роботу чи освіту, а ще десяткам тисяч можуть надати соціальну допомогу, щоб біженці змогли повернутися додому. Про такі плани заявив уряд Ірландії, повідомляє видання Irish Independent.

Плани щодо майбутнього приблизно 75 тисяч українців, які перебувають в Ірландії, обговорили на засіданні урядового комітету.

Міністрам повідомили дані опитування «Української Дії в Ірландії», які показали, що 41% – або трохи більше ніж 30 тисяч біженців, які зараз користуються тимчасовим захистом, вирішили залишитися.

Близько 24%, або близько 18 000, мають намір повернутися додому, тоді як майже третина, або близько 24 000, не впевнені у своїх планах.

Надання дозволу на проживання українцям, які перебувають на «тривалій роботі чи навчанні», водночас заохочуючи «добровільне повернення, у тому числі через потенційне продовження надання підтримки протягом певного періоду часу для забезпечення безпеки тих, хто повертається», позначили, як варіанти, які треба вивчити.

Однак міністри уряду попередили, що якщо надати дозвіл на проживання українцям, які працюють в Ірландії, це може призвести до того, що до них приєднаються члени сім’ї. І це потенційно створює додаткове навантаження на державну систему розміщення біженців, яка вже рипить.

Однак будь-які рішення залежатимуть від директиви ЄС про тимчасовий захист. Продовження дії директиви, яка надає українцям право на житло, працевлаштування, соціальне забезпечення та освіту в Ірландії та в усьому ЄС, до березня 2025 року вважається «реальною можливістю», йдеться в брифінгу для міністрів.

Міністрам повідомили про прагнення на рівні ЄС до «послідовного та гармонізованого» підходу до виходу з директиви, щоб уникнути небажаних наслідків.

Щоб полегшити адаптацію українців, урядовці сформували документ, де:

– врегулюють видачу документів;

– стимулюватимуть українців повертатися додому;

– нададуть пріоритет у пошуку житла для тих, хто залишився без помешкання.