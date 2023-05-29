Какую новую помощь в Германии могут получить украинские беженцы от Jobcenter

Украинцы в Германии с июля могут увеличить квалификацию, сообщает Visit Ukraine. Инициатива оказывает широкую поддержку и обучение с целью повышения квалификации украинцев, чтобы те смогли успешно интегрироваться в немецкое общество.

Немецкая программа поддержки Bürgergeld, начиная с 1 июля 2023 г., предлагает беженцам ряд новых возможностей, чтобы улучшить рабочую квалификацию:

— вы можете завершить обучение по своей специальности и получить соответствующий аттестат. Это может включать обучение с нуля, которое обычно длится три года, и его расходы будут покрыты;

— вы будете получать финансовую поддержку при освоении необходимых базовых навыков, таких как математика или IT;

— если для завершения обучения по вашей специальности вам нужно посещать курсы повышения квалификации, вы получите дополнительную поддержку в размере 150 евро (Weiterbildungsgeld);

— если вы участвуете в программах, помогающих вам вернуться к вашей профессии на длительный период, вы получите дополнительный «Bürgergeld-Bonus» в размере 75 евро в месяц;

— вы также можете воспользоваться интенсивным коучингом, предоставляемым центром занятости. Это новое предложение позволяет вам получать поддержку прямо на дому, чтобы вы могли продолжать осваивать новую специальность или работать.

Специальная программа «Teilhabe am Arbeitsmarkt» теперь является постоянным предложением Jobcenter, направленным на помощь людям, которым сложно найти свое место на рынке труда.

Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо обратиться в Jobcenter или посетить их сайт. Там можно найти полную информацию о доступных программах поддержки, включая учебные курсы, тренинги и другие ресурсы.