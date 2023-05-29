Яку нову допомогу в Німеччині можуть отримати українці від Jobcenter

Українці у Німеччині з липня можуть підвищити кваліфікацію, повідомляє Visit Ukraine. Ініціатива надає широку підтримку та навчання українців, щоб ті змогли успішно інтегруватись у німецьке суспільство.

Німецька програма підтримки Bürgergeld, починаючи з 1 липня 2023 року, пропонує біженцям низку нових можливостей, щоб поліпшити робочу кваліфікацію:

– можна завершити навчання за своєю спеціальністю та отримати відповідний атестат. Це може включати навчання з нуля, яке, зазвичай, триває три роки, і його витрати будуть покриті;

– можна отримати фінансову підтримку під час освоєння необхідних базових навичок, таких як математика або IT;

– якщо для завершення навчання за вашою спеціальністю вам потрібно відвідувати курси підвищення кваліфікації, ви отримаєте додаткову підтримку в розмірі 150 євро (“Weiterbildungsgeld”);

– якщо ви берете участь у програмах, що допомагають вам повернутися до вашої професії на тривалий період, ви отримаєте додатковий “Bürgergeld-Bonus” у розмірі 75 євро на місяць;

– ви також можете скористатися інтенсивним коучингом, який надається центром зайнятості. Ця нова пропозиція дозволяє вам отримувати підтримку прямо вдома, щоб ви могли продовжувати освоювати нову спеціальність або працювати.

Спеціальна програма “Teilhabe am Arbeitsmarkt” тепер є постійною пропозицією Jobcenter, спрямованою на допомогу людям, яким складно знайти своє місце на ринку праці.

Щоб скористатися цими пільгами, необхідно ознайомитися з умовами та вимогами, звернувшись до Jobcenter або відвідавши їх сайт. Там можна знайти повну інформацію про доступні програми підтримки, включаючи навчальні курси, тренінги та інші ресурси.