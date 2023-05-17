Польша заинтересована в врачах и медсестрах из Украины и признает их дипломы

Украинские медицинские дипломы признают в Польше. По данным Польши, по состоянию на конец февраля 2023-го года в Польше трудоустроились чуть более 2300 врачей и более 1060 медсестер и санитарок из Украины.

Война сегодня – главная причина выезда украинских граждан за границу, говорит Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Люди остались без домов, без работы. Очень многие врачи и медицинские сестры, которые выехали из Украины, это женщины.

«По всей Европе бушует демографический кризис. Количество пожилых людей увеличивается, а молодежи становится меньше. А такая профессия, как врач, не пользуется спросом, потому что нужно потратить достаточно большой период своей жизни, чтобы получить соответствующую квалификацию. В этих условиях европейцы заинтересованы, чтобы приглашать к себе готовых специалистов. Польша пошла дальше всех, отменив нострификации (подтверждение) медицинских дипломов для жителей любых стран, которые хотят приехать в страну на работу именно в медицинской сфере» — говорит Воскобойник.

«Фактически наши медицинские дипломы признают в Польше. Единственное, что нужно, это чтобы врач хорошо общался на польском языке. Ибо коммуникация с пациентом – это одна из необходимых составляющих для того, чтобы четко определить диагноз человека. И Польша сделала этот шаг первой в Европе», – говорит Василий Воскобойник.

А вот Германия пока не торопится и не упрощает подтверждение украинских медицинских дипломов. Хотя демографический кризис и нехватка рабочих рук в этой стране ощутима.

«Германия требует знания немецкого на уровне С-1 – это свободное владение языком – и нострификации диплома. И это достаточно длительный процесс. Поэтому гораздо проще нашим врачам искать в Польше работу. Польша действительно пример того, как нужно привлекать к себе высококвалифицированных трудовых мигрантов», — отметил Воскобойник.

Между Украиной и Польшей сегодня нет жестких границ – можно пересечь границу и достаточно быстро найти работу.

«В действительности, в Польше не хватает до 100 тысяч человек медицинского персонала. И украинский врач будет работать как врач. В среднем в 2022 году врач в Украине зарабатывал 21 тысячу гривен, а медсестра – 15 тысяч гривен. В Польше раза в три больше – врач может зарабатывать 1,5 тысяч долларов ежемесячно. А в Германии врач-анестезиолог может получить около 7 тысяч евро – разница почти в 14 раз. Это действительно ужасающие цифры», — сравнил зарплаты врачей в Украине и странах ЕС Воскобойник.

Германия, Франция и Великобритания достаточно консервативные страны, они выдвигают больше требований в сферах, где есть угроза безопасности человека, как в медицине, например. Там будут оставаться условные барьеры, тем более что в эти страны едут немало желающих, которые могут там предложить немало интересного.

«По окончании войны те, кто выехали за границу, будут задумываться – возвращаться им или нет. И возвращение будет зависеть от того, сохранилось ли у них свое жилье. Потому что многие беженцы за границей жили в больших городах, и они будут понимать, что гораздо проще вернуться на родину, где все налажено, чем зарабатывать деньги, брать кредит и покупать жилье в Польше или Чехии. Ибо не все измеряется заработной платой здесь и сейчас. Но те, кто отдадут своих детей в школы и детсады, будут находиться там, пока дети не закончат обучение. И здесь вопрос – вернутся ли они и их дети вообще в Украину», — подытожил эксперт по трудоустройству.

Чтобы люди вернулись, нужно разработать четкую дорожную карту для нашей страны на период восстановления после победы, чтобы не было зависимости, кто станет президентом или кто будет в парламенте.

«Мы должны построить страну высокого благосостояния для наших граждан. Чтобы люди понимали, что они могут здесь, на родине, обеспечить прогнозируемое будущее для своих детей, для своих пожилых родителей», — отметил Воскобойник.