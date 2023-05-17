Польща зацікавлена в лікарях і медсестрах з України і визнає їхні дипломи

Українські медичні дипломи визнають у Польщі. За даними Польщі, станом на кінець лютого 2023-го року в Польщі працевлаштувалися трохи більше 2300 лікарів та понад 1060 медсестер та санітарок з України.

Війна сьогодні – головна причина виїзду українських громадян за кордон, каже Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування.

Люди лишилися без будинків, без роботи. Дуже багато лікарів та медичних сестер, які виїхали з України, це жінки.

«По всій Європі вирує демографічна криза. Кількість людей літнього віку збільшується, а молоді стає менше. А така професія, як лікар, вона не користується попитом, бо потрібно витратити достатньо великий період свого життя, аби отримати відповідну кваліфікацію. В цих умовах європейці зацікавлені в тому, аби запрошувати до себе готових фахівців. Польща пішла далі всіх, скасувавши нострифікацію (підтвердження) медичних дипломів для мешканців будь-яких країн ,які хочуть приїхати до країни на роботу саме в медичній сфері» – каже Воскобойнік.

«Фактично наші медичні дипломи визнаються в Польщі. Єдине, що потрібно, це щоб лікар гарно спілкувався польською мовою. Бо комунікація з пацієнтом – це одна з необхідних складових для того, щоб чітко визначити діагноз людини. І Польща зробила цей крок першою в Європі», – каже Василь Воскобойник.

А от Німеччина поки що не поспішає і не спрощує підтвердження українських медичних дипломів. Хоча демографічна криза та нестача робочих рук у цій країні відчутна досить помітно.

«Німеччина вимагає знання німецької на рівні С-1 – це вільне володіння мовою – і нострифікацію диплому. І це досить тривалий процес. Тому набагато простіше нашим лікарям шукатиу Польщі роботу. Польща дійсно є прикладом того, як потрібно залучати до себе висококваліфікованих трудових мігрантів», – зазначив Воскобойник.

Між Україною і Польщею сьогодні немає жорстких кордонів – можна перетнути кордон і досить швидко знайти роботу.

«В дійсності в Польщі не вистачає до 100 тисяч осіб медичного персоналу. І український лікар буде працювати як лікар. У середньому в 2022 році лікар в Україні заробляв 21 тисячу гривень, а медсестра – 15 тисяч гривень. У Польщі рази в три більше – лікар може заробляти 1,5 тисячі доларів. А в Німеччині лікар-анестезіолог може отримати близько 7 тисяч євро – різниця майже в 14 разів. Це дійсно жахаючі цифри», – порівняв зарплати лікарів в Україні та в країнах ЄС Воскобойник.

Натомість Німеччина, Франція та Велика Британія досить консервативні країни, вони висувають більше вимог у сферах, де є загроза безпеки людини, як у медицині, наприклад. Там будуть залишатися умовні бар’єри, тим більше, що до цих країн їдуть чимало бажаючих, які можуть там запропонувати також чимало цікавого.

«Після закінчення війни ті, хто вихали за кордон, будуть замислюватися – повертатися їм чи ні. І повернення залежатиме від того, чи зберіглося в них своє житло. Бо чимало біженців за кордоном жили у великих містах, і вони розумітимуть, що набагато простіше повернутися на батьківщину, де все налагоджено, ніж заробляти кошти, брати кредит і купувати житло у Польщі чи в Чехії. Бо не все вимірюється заробітною платнею тут і зараз. Але ті, хто віддадуть своїх дітей до шкіл і дитсадків, перебуватимуть там, поки діти не закінчать навчання. І тут питання – чи повернуться вони та їх діти взагалі в Україну», – підбив підсумки експерт з працевлаштування.

Щоб люди повернулися, треба розробити чітку дорожню карту для нашої країни на період відновлення після перемоги, щоб не було залежності, хто стане президентом чи хто буде у парламенті.

«Ми повинні побудувати країну високого добробуту для наших громадян. Щоб люди розуміли, що вони можуть тут, на батьківщині, забезпечити прогнозоване майбутнє для своїх дітей, для своїх літніх батьків», – зазначив Воскобойнік.