Скільки і де заробляють біженці з України в країнах ЄС

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців. У 2022 році українці збільшили ринок праці ЄС на 0,5-0,6%, а в Польщі, Естонії, Чехії — на 2%. Які вакансії є актуальними для українців та скільки можна заробити у ЄС, розповідає Visit Ukraine.

Робота для українців у Польщі

На початку 2023 року у Польщі проживало 2,3 мільйона українців, 65% з них були працевлаштованими, а 24% перебували у пошуку. У країні чимало вакансій, які потребують фізичної праці – це робота на складах, виробництві, будівництві або у готельно-ресторанному секторі. Також в Польщі фіксується дефіцит висококваліфікованих робітників, зокрема вчителів та медиків. Проте, щоб працевлаштуватись на таку роботу, необхідно знати польську мову на рівні B1-B2.

Середня заробітна плата у Польщі – 3-4 тисячі злотих на місяць.

Робота для українців у Німеччині

Українці, які оформили статус тимчасового захисту в Німеччині мають право на працевлаштування. Спеціалісти, які претендують на висококваліфіковані посади, мають підтвердити свій рівень знань та досвід (наприклад, працівники медичної сфери або освіти).

Одна з найоплачуваніших робіт в Німеччині, на яку можуть влаштуватися українці, належить до сектору охорони здоровʼя. Наразі в країні спостерігається особлива потреба у вузькопрофільних фахівцях у психіатричні, реабілітаційні центри та оздоровчі пансіонати. Також громадянам України пропонують роботу в гастрономії, на логістичних складах, де потрібно укомплектовувати товари, на підприємствах харчової, переробної промисловості та в автомобільній галузі.

Середня заробітна плата у Німеччині (на місяць):

– медичні працівники (лікарі, медсестри) – 2000-5000 євро;

– інженери: 2000-5000 євро;

– автомеханіки: 2000-3500 євро;

– продавці: 1800-2500 євро.

Робота для українців у Чехії

Найактуальніший напрям роботи в Чехії для українців – працівник з виробництва запчастин, адже в Чехії працює багато виробництв: від збору вентиляторів та кондиціонерів до автомобілів.

Чимала кількість українців започаткували у Чехії власну справу. У 2022-му році 8,5 тисячі українців отримали ліцензію на індивідуальну підприємницьку діяльність, що на 5,5 тисячі більше, ніж за рік до того.

Рівень заробітної плати у Чехії залежить від регіону та сфери діяльності. Середня винагорода коливається в межах 18-35 тис. крон на місяць:

– водії вантажівок – 24-35 тис.крон на місяць;

– кухарі – 19-28 тис.крон на місяць;

– інженери-проектувальники – 47-95 тис.крон на місяць;

– монтажники систем опалення та кондиціонування – 28-47 тис.крон на місяць.

Робота для українців в Естонії

В Естонії для українських біженців доступні 7 тис. вакансій, які пропонує Фонд страхування на випадок безробіття. Серед українських біженців з тимчасовим захистом найпоширенішою є професія прибиральника, а для тих, хто має посвідки на проживання, найпопулярнішою професією є зварювальник.

Середня зарплата в Естонії близько 1600 євро на місяць.

Робота для українців в Італії

Більшість українців в Італії працюють на заводах, магазинах, готелях, компаніях з обслуговування, у сфері сільського господарства. Популярна вакансія пакувальника на заводах із виготовлення тютюнової продукції, шоколаду, морепродуктів, одягу, косметики тощо. Багато вакансій на будівництві та сфері сільського господарства.

Середня заробітна плата в країні:

– працівники на фермах, офіціанти та прибиральники – 800-1200 євро на місяць;

– фотографи – 1000-2000 євро;

– водії таксі – 1000-1500 євро.

Робота для українців в Іспанії

Ринок праці Іспанії потребує працівників сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарів, будівельників, сільськогосподарських фахівців. Більшість жінок працює доглядальницями, нянями, перукарями, куховарками, офіціантками, посудомийницями та прибиральницями.

Рівень заробітної плати в Іспанії:

– працівники туристичної галузі (готельний персонал, аніматори) – 900-1500 євро;

– Ресторанний персонал (офіціанти, кухарі) – 900-1500 євро;

– садівники – 1000-1500 євро.

Особливості працевлаштування українців у Європі

Більшість українців у Європі працюють на посадах, які не потребують високого рівня кваліфікації. 47% українців, які вже працевлаштувалися за кордоном, пішли працювати на посади значно нижчого рівня, ніж вони обіймали в Україні. Насамперед це пов’язано з мовним барʼєром.

При працевлаштуванні медсестер, архітекторів та інженерів необхідно підтвердити свій рівень кваліфікації або повторно пройти навчання.

Найбільше українців за кордоном сьогодні працюють у сфері громадського харчування та у готельному бізнесі. Найпоширеніші посади – покоївки, офіціанти, прибиральники. Чимало українок знайшли себе у сфері косметології. В IT-галузі залучено 15% українців, а на виробництвах – 12%.

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