Скільки і де заробляють біженці з України в країнах ЄС
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців. У 2022 році українці збільшили ринок праці ЄС на 0,5-0,6%, а в Польщі, Естонії, Чехії — на 2%. Які вакансії є актуальними для українців та скільки можна заробити у ЄС, розповідає Visit Ukraine.
Робота для українців у Польщі
На початку 2023 року у Польщі проживало 2,3 мільйона українців, 65% з них були працевлаштованими, а 24% перебували у пошуку. У країні чимало вакансій, які потребують фізичної праці – це робота на складах, виробництві, будівництві або у готельно-ресторанному секторі. Також в Польщі фіксується дефіцит висококваліфікованих робітників, зокрема вчителів та медиків. Проте, щоб працевлаштуватись на таку роботу, необхідно знати польську мову на рівні B1-B2.
Середня заробітна плата у Польщі – 3-4 тисячі злотих на місяць.
Робота для українців у Німеччині
Українці, які оформили статус тимчасового захисту в Німеччині мають право на працевлаштування. Спеціалісти, які претендують на висококваліфіковані посади, мають підтвердити свій рівень знань та досвід (наприклад, працівники медичної сфери або освіти).
Одна з найоплачуваніших робіт в Німеччині, на яку можуть влаштуватися українці, належить до сектору охорони здоровʼя. Наразі в країні спостерігається особлива потреба у вузькопрофільних фахівцях у психіатричні, реабілітаційні центри та оздоровчі пансіонати. Також громадянам України пропонують роботу в гастрономії, на логістичних складах, де потрібно укомплектовувати товари, на підприємствах харчової, переробної промисловості та в автомобільній галузі.
Середня заробітна плата у Німеччині (на місяць):
– медичні працівники (лікарі, медсестри) – 2000-5000 євро;
– інженери: 2000-5000 євро;
– автомеханіки: 2000-3500 євро;
– продавці: 1800-2500 євро.
Робота для українців у Чехії
Найактуальніший напрям роботи в Чехії для українців – працівник з виробництва запчастин, адже в Чехії працює багато виробництв: від збору вентиляторів та кондиціонерів до автомобілів.
Чимала кількість українців започаткували у Чехії власну справу. У 2022-му році 8,5 тисячі українців отримали ліцензію на індивідуальну підприємницьку діяльність, що на 5,5 тисячі більше, ніж за рік до того.
Рівень заробітної плати у Чехії залежить від регіону та сфери діяльності. Середня винагорода коливається в межах 18-35 тис. крон на місяць:
– водії вантажівок – 24-35 тис.крон на місяць;
– кухарі – 19-28 тис.крон на місяць;
– інженери-проектувальники – 47-95 тис.крон на місяць;
– монтажники систем опалення та кондиціонування – 28-47 тис.крон на місяць.
Робота для українців в Естонії
В Естонії для українських біженців доступні 7 тис. вакансій, які пропонує Фонд страхування на випадок безробіття. Серед українських біженців з тимчасовим захистом найпоширенішою є професія прибиральника, а для тих, хто має посвідки на проживання, найпопулярнішою професією є зварювальник.
Середня зарплата в Естонії близько 1600 євро на місяць.
Робота для українців в Італії
Більшість українців в Італії працюють на заводах, магазинах, готелях, компаніях з обслуговування, у сфері сільського господарства. Популярна вакансія пакувальника на заводах із виготовлення тютюнової продукції, шоколаду, морепродуктів, одягу, косметики тощо. Багато вакансій на будівництві та сфері сільського господарства.
Середня заробітна плата в країні:
– працівники на фермах, офіціанти та прибиральники – 800-1200 євро на місяць;
– фотографи – 1000-2000 євро;
– водії таксі – 1000-1500 євро.
Робота для українців в Іспанії
Ринок праці Іспанії потребує працівників сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарів, будівельників, сільськогосподарських фахівців. Більшість жінок працює доглядальницями, нянями, перукарями, куховарками, офіціантками, посудомийницями та прибиральницями.
Рівень заробітної плати в Іспанії:
– працівники туристичної галузі (готельний персонал, аніматори) – 900-1500 євро;
– Ресторанний персонал (офіціанти, кухарі) – 900-1500 євро;
– садівники – 1000-1500 євро.
Особливості працевлаштування українців у Європі
Більшість українців у Європі працюють на посадах, які не потребують високого рівня кваліфікації. 47% українців, які вже працевлаштувалися за кордоном, пішли працювати на посади значно нижчого рівня, ніж вони обіймали в Україні. Насамперед це пов’язано з мовним барʼєром.
При працевлаштуванні медсестер, архітекторів та інженерів необхідно підтвердити свій рівень кваліфікації або повторно пройти навчання.
Найбільше українців за кордоном сьогодні працюють у сфері громадського харчування та у готельному бізнесі. Найпоширеніші посади – покоївки, офіціанти, прибиральники. Чимало українок знайшли себе у сфері косметології. В IT-галузі залучено 15% українців, а на виробництвах – 12%.
Читайте також: Польща зацікавлена в лікарях і медсестрах з України і визнає їхні дипломи
30 тисяч українців в Ірландії можуть отримати дозвіл на постійне проживання
Яку нову допомогу в Німеччині можуть отримати українці від Jobcenter
Новини за темою:
Ви читали новину: «Скільки і де заробляють біженці з України в країнах ЄС»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 14:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців. У 2022 році українці збільшили ринок праці ЄС на 0,5-0,6%, а в Польщі, Естонії, Чехії — на 2%. Які вакансії є актуальними для українців та скільки можна заробити у ЄС, розповідає Visit Ukraine.".