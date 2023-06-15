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Робота в Харкові та області: опубліковані вакансії із зарплатою до 30 тисяч

Суспільство 12:56   15.06.2023
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: опубліковані вакансії із зарплатою до 30 тисяч Фото: ХОВА

Станом на 15 червня в Харківській області актуальні 1435 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з ПК. Йому пропонують 30 тисяч гривень на місяць. Лікар ортопед-травматолог матиме 23 тисячі гривень, а водій автотранспортних засобів – 20 тисяч.

Енергетик зароблятиме 15 тисяч, менеджер зі збуту – 14950, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 13 тисяч, бухгалтер – 11600, електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі – 10 тисяч, монтажник будівельний – 9900, а тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 9960.

Із повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram  або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 15 червня в Харківській області актуальні 1435 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".