В Шевченковском районе Харькова заменят около 5 километров тепломагистралей
К началу отопительного сезона специалисты КП «Харьковские тепловые сети» планируют заменить около 5 километров тепломагистралей в Шевченковском районе.
32% теплосетей прошли гидроиспытания и более 89 км — готовы к эксплуатации. Сейчас продолжаются замены наиболее проблемных участков магистральных и внутриквартальных сетей, построенных в 1960-70-х годах, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на начальника районного филиала КП «ХТС» Владимира Комарницкого.
По его словам, уже завершены профилактические работы на 9 из 12 локальных котельных, а также на 10 центральных тепловых пунктах. Сейчас специалисты проводят профилактические работы на главной котельной района Павлово Поле, обслуживающей 340 жилых домов, 15 школ, девять детских садов и восемь лечебных учреждений.
Еще до начала полномасштабного вторжения там был проведен капитальный ремонт котлов и установлены два современных насоса с частотной регулировкой, а уже во время войны были заменены 82 единицы запорной арматуры и смонтированы новые теплообменники. По словам Комарницкого, такая модернизация спасла котельную во время блэкаутов в прошлом отопительном сезоне.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 13:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К началу отопительного сезона специалисты КП «Харьковские тепловые сети» планируют заменить около 5 километров тепломагистралей в Шевченковском районе.".