Live
  • Пятница 30.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

В Шевченковском районе Харькова заменят около 5 километров тепломагистралей

Общество 13:07   30.06.2023
Елена Нагорная
В Шевченковском районе Харькова заменят около 5 километров тепломагистралей Фото: Харьковский горсовет

К началу отопительного сезона специалисты КП «Харьковские тепловые сети» планируют заменить около 5 километров тепломагистралей в Шевченковском районе.

32% теплосетей прошли гидроиспытания и более 89 км — готовы к эксплуатации. Сейчас продолжаются замены наиболее проблемных участков магистральных и внутриквартальных сетей, построенных в 1960-70-х годах, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на начальника районного филиала КП «ХТС» Владимира Комарницкого.

По его словам, уже завершены профилактические работы на 9 из 12 локальных котельных, а также на 10 центральных тепловых пунктах. Сейчас специалисты проводят профилактические работы на главной котельной района Павлово Поле, обслуживающей 340 жилых домов, 15 школ, девять детских садов и восемь лечебных учреждений.

Еще до начала полномасштабного вторжения там был проведен капитальный ремонт котлов и установлены два современных насоса с частотной регулировкой, а уже во время войны были заменены 82 единицы запорной арматуры и смонтированы новые теплообменники. По словам Комарницкого, такая модернизация спасла котельную во время блэкаутов в прошлом отопительном сезоне.

Читайте также: «ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу

Автор: Елена Нагорная
Популярно
У Харькова появится еще один город-побратим
У Харькова появится еще один город-побратим
29.06.2023
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
30.06.2023
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
30.06.2023
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
29.06.2023
Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель
Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель
29.06.2023
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
29.06.2023

Новости по теме:

13:07
В Шевченковском районе Харькова заменят около 5 километров тепломагистралей
12:45
Почти миллион гривен «разбазарили» на ремонте многоэтажки на Салтовке
12:19
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
11:20
В Харькове волонтеры бесплатно дают в аренду инструменты для ремонтов (сюжет)
18:26
В крематорий Харькова привезли и тестируют новый холодильник

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Шевченковском районе Харькова заменят около 5 километров тепломагистралей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 13:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К началу отопительного сезона специалисты КП «Харьковские тепловые сети» планируют заменить около 5 километров тепломагистралей в Шевченковском районе.".