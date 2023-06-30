В Шевченковском районе Харькова заменят около 5 километров тепломагистралей

К началу отопительного сезона специалисты КП «Харьковские тепловые сети» планируют заменить около 5 километров тепломагистралей в Шевченковском районе.

32% теплосетей прошли гидроиспытания и более 89 км — готовы к эксплуатации. Сейчас продолжаются замены наиболее проблемных участков магистральных и внутриквартальных сетей, построенных в 1960-70-х годах, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на начальника районного филиала КП «ХТС» Владимира Комарницкого.

По его словам, уже завершены профилактические работы на 9 из 12 локальных котельных, а также на 10 центральных тепловых пунктах. Сейчас специалисты проводят профилактические работы на главной котельной района Павлово Поле, обслуживающей 340 жилых домов, 15 школ, девять детских садов и восемь лечебных учреждений.

Еще до начала полномасштабного вторжения там был проведен капитальный ремонт котлов и установлены два современных насоса с частотной регулировкой, а уже во время войны были заменены 82 единицы запорной арматуры и смонтированы новые теплообменники. По словам Комарницкого, такая модернизация спасла котельную во время блэкаутов в прошлом отопительном сезоне.