В Харькове водоканал получил современные насосы от датского концерна Grundfos
КП «Харьковводоканал» теперь располагает современным насосным оборудованием от ведущего концерна Grundfos на сумму почти миллион гривен, сообщил заместитель директора КПОСВ КП «Харьковводоканал» Тимур Горбунов.
«Благодаря современному оборудованию концерна «Grundfos» и помощи в его транспортировке Фондом общины «Подольская громада» теперь прекрасная возможность оперативно противодействовать возникновению возможных аварийных ситуаций в хозяйстве водоотведения города, которые происходят из-за вражеской агрессии. Предоставленное современное оборудование также позволит эффективно справляться с текущими задачами», – подчеркнул Тимур Горбунов.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 10:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» теперь располагает современным насосным оборудованием от ведущего концерна Grundfos на сумму почти миллион гривен, сообщил заместитель директора КПОСВ КП «Харьковводоканал» Тимур Горбунов.".