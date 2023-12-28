500 квартир и домов восстанавливают в Харьковской области благодаря Дании
При поддержке Представительства Датского совета по делам беженцев (DRC) в Украине в Харьковской области завершают восстановление поврежденных домов, сообщили в ХОВА.
Руководитель Восточного региона Представительства Датского совета по делам беженцев в Украине Анна Хандрос рассказала о ходе восстановительных работ жилых домов, которые при содействии DRC идут в Харькове, Дергачах и Шевченковом. Подрядчики уже завершают ремонт 500 частных квартир и домов.
«В 11 местах компактного проживания ВПЛ в Харькове – это общежития, идут восстановительные работы. Там заменяют окна, двери, производят внутреннюю отделку помещений. Также эти помещения будут обеспечены мебелью, сантехникой и т.д.», – отметила Анна Хандрос.
По ее словам, в следующем году программу по восстановлению пострадавшего жилья продолжат.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дания, дом, квартира, ремонт, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При поддержке Представительства Датского совета по делам беженцев (DRC) в Украине в Харьковской области завершают восстановление поврежденных домов, сообщили в ХОВА.".