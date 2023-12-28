Live
  • Сб 30.12.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

500 квартир и домов восстанавливают в Харьковской области благодаря Дании

Общество 16:40   28.12.2023
Оксана Якушко
500 квартир и домов восстанавливают в Харьковской области благодаря Дании

При поддержке Представительства Датского совета по делам беженцев (DRC) в Украине в Харьковской области завершают восстановление поврежденных домов, сообщили в ХОВА.

Руководитель Восточного региона Представительства Датского совета по делам беженцев в Украине Анна Хандрос рассказала о ходе восстановительных работ жилых домов, которые при содействии DRC идут в Харькове, Дергачах и Шевченковом. Подрядчики уже завершают ремонт 500 частных квартир и домов.

«В 11 местах компактного проживания ВПЛ в Харькове – это общежития, идут восстановительные работы. Там заменяют окна, двери, производят внутреннюю отделку помещений. Также эти помещения будут обеспечены мебелью, сантехникой и т.д.», – отметила Анна Хандрос.

По ее словам, в следующем году программу по восстановлению пострадавшего жилья продолжат.

Читайте также: В Харькове водоканал получил современные насосы от датского концерна Grundfos

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове станет больше льготников: решение горсовета
В Харькове станет больше льготников: решение горсовета
29.12.2023, 11:30
Главные новости Харькова 30.12: фронт, пожар в ресторане, последствия удара РФ
Главные новости Харькова 30.12: фронт, пожар в ресторане, последствия удара РФ
30.12.2023, 16:48
Взрывы в Белгороде — результат работы ПВО РФ — СМИ со ссылкой на спецслужбы
Взрывы в Белгороде — результат работы ПВО РФ — СМИ со ссылкой на спецслужбы
30.12.2023, 16:26
Взрывы в Белгороде: центр города в дыму и огне (видео, фото)
Взрывы в Белгороде: центр города в дыму и огне (видео, фото)
30.12.2023, 14:53
Терехов рассказал о последствиях ракетной атаки, раненых и ситуации в Харькове
Терехов рассказал о последствиях ракетной атаки, раненых и ситуации в Харькове
30.12.2023, 13:40
Один из трамваев вновь начнет ходить в Харькове в канун Нового года
Один из трамваев вновь начнет ходить в Харькове в канун Нового года
30.12.2023, 18:00

Новости по теме:

12:30
Более 200 млн грн на ремонт дома на Ужвий предусмотрела мэрия Харькова
21:09
В среду в Харьковской области откроют движение на важной трассе: подробности
17:05
Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают
16:27
«Ощутят все громады» — Синегубов об изъятии НДФЛ военных на Харьковщине
11:04
В Изюме начали восстанавливать городскую больницу, разбитую обстрелами

Вы читали новость: «500 квартир и домов восстанавливают в Харьковской области благодаря Дании»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 16:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При поддержке Представительства Датского совета по делам беженцев (DRC) в Украине в Харьковской области завершают восстановление поврежденных домов, сообщили в ХОВА.".