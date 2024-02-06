У ЄС визнали загрозу з боку РФ, Польща готується до війни

Швеція та Норвегія закликали своїх громадян готуватися до війни з РФ, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорить про можливу війну з РФ “через п’ять-вісім років”. А Данія очікує, що російська військова сила проти країн НАТО буде «дуже ймовірною», пише BILD.

Міністру оборони Польщі та віцепрем’єру Владиславу Косиняку-Камишу в інтерв’ю поставили питання, чи вважає він за можливу військову поразку України та прямий напад на Польщу з боку РФ.

Консервативний політик відповів: «Я передбачаю кожен сценарій і найсерйозніше ставлюся до найгіршого. Це робота міністра оборони у тій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні».

Він прямо наголосив, що це не просто слова і що він дуже уважно їх обміркував. Його міністерство вже розпочало конкретні підготовчі кроки.

Масштабні закупівлі зброї дуже важливі, але не менш серйозно необхідно ставитись і до індивідуального спорядження кожного солдата.

Польща відіграватиме дуже важливу роль у загальному захисті Євросоюзу, це знає і Комісія ЄС, сказав міністр.