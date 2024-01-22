Це питання безпеки Польщі – Туск про свій візит до Києва

Для мене дуже важливо побудувати відчуття, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Я також тут, у Києві, заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу і Польщі зокрема.