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Це питання безпеки Польщі – Туск про свій візит до Києва

Політика 11:20   22.01.2024
Дональд Туск
прем'єр-міністр Польщі
Це питання безпеки Польщі – Туск про свій візит до Києва Фото: Getty Images

Для мене дуже важливо побудувати відчуття, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Я також тут, у Києві, заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу і Польщі зокрема.

Автор: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для мене дуже важливо побудувати відчуття, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Я…".