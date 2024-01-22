Це питання безпеки Польщі – Туск про свій візит до Києва
Фото: Getty Images
Для мене дуже важливо побудувати відчуття, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Я також тут, у Києві, заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу і Польщі зокрема.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: безопасность, війна, киев, Польша, туск;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:20;
Кореспондент Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для мене дуже важливо побудувати відчуття, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Я…".